Messenger: Signal formatiert Text jetzt auch auf iPhones

Berlin (dpa/tmn) - Signal hat die Möglichkeit, selbst geschriebenen Text vor dem Abschicken zu formatieren, auf alle von dem Messenger unterstützten Geräteplattformen ausgedehnt.

Markierte Wörter oder Sätze lassen sich so nun auch auf iPhones und iPads sowie am PC etwa fetten, in kursive Schrift setzen oder durchstreichen.

Anfang Juli hatte Signal dieses Feature zunächst nur für Android eingeführt, ab sofort funktioniert es auch auf iOS-Geräten (ab Signal-Version 6.36) und am PC (Windows, Mac und Linux).

Mut zum Fetten

In den Aktualisierungs-Infos zur iOS-App liefert Signal gleich selbst einige Anregungen, wozu das neue Feature unter anderem hilfreich sein könnte: «Triff eine mutige Aussage, die auch wirklich mutig ist, (...), hebe einen Namen hervor, indem du «Alex» kursiv schreibst, streiche eine Rezeptidee durch oder teile Code in Monospace», heißt es dort.