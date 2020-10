Merz sieht «beachtliche Teile» der CDU gegen sich

Wahlparteitag der CDU

Berlin (dpa) - Friedrich Merz, einer der Kandidaten für den CDU-Vorsitz, sieht weite Teile seiner eigenen Partei gegen sich.

Er merke seit einigen Wochen: Es gebe «beachtliche Teile des Partei-Establishments, die verhindern wollen, dass ich Parteivorsitzender werde», sagte er am Montag im ARD-«Morgenmagazin». Vor diesem Hintergrund ist laut Merz auch die aktuelle Debatte um die Verschiebung des CDU-Parteitags zu sehen.

Der ist eigentlich für den 4. Dezember in Stuttgart geplant. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer schlug aber eine Verschiebung auf nächstes Frühjahr vor, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus den Beratungen der CDU-Spitze erfuhr. Eine endgültige Entscheidung muss der am Vormittag tagende Bundesvorstand treffen.

Merz hatte sich zuvor für einen Präsenz-Parteitag ausgesprochen. Am Montag sagte er, wenn ein Präsenz-Parteitag nicht möglich sei, könne er als digitaler Parteitag stattfinden. «Und er kann auch mit einer Wahl abgeschlossen werden», sagte er. Sollte er auch digital nicht stattfinden, lasse sich das mit Corona nicht mehr begründen. «Dann gibt es offensichtlich Gründe, die mit Corona wenig oder gar nichts zu tun haben», sagte er.

Für ihren Vorschlag, den Parteitag zu verschieben, erhielt Kramp-Karrenbauer im Parteipräsidium geschlossene Unterstützung. Das Präsidium, die engste Führungsspitze um Kramp-Karrenbauer, habe den Vorschlag dem derzeit per Videokonferenz tagenden Bundesvorstand einstimmig zur Annahme empfohlen, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Kramp-Karrenbauer schlug nach diesen Informationen vor, das Treffen der 1001 Delegierten am 4. Dezember in Stuttgart abzusagen - der Parteitag sei wegen der bedrohlichen Pandemie-Lage nicht durchführbar. Am 15. und 16. Januar solle bei der Bundesvorstandsklausur über das aktuelle Infektionsgeschehen gesprochen und dann die Lage aktuell bewertet werden. Dabei werde es um die Frage gehen, ob und wann ein Parteitag in Präsenz möglich sei. Ein solcher Präsenzparteitag sei die bevorzugte Variante der Präsidiumsmitglieder und der Parteivorsitzenden, hieß es weiter.

Sollte die Pandemie-Situation so sein, dass auf absehbare Zeit kein Präsenz-Parteitag möglich sei, solle über die Möglichkeit einer Briefwahl oder andere Alternativen entschieden werden, wurde in den Teilnehmerkreisen weiter betont. Bei einer Briefwahl müssten alle Vorstandsmitglieder gewählt werden. Dies sei keine einfache Situation für die CDU. Kramp-Karrenbauer rief die Präsidiumsmitglieder und Kandidaten demnach zur Geschlossenheit auf. Am wichtigsten sei nun, dass Deutschland die Pandemie in den Griff bekomme, wurde die Parteivorsitzende zitiert.

