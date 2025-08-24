Navigation

Merz kann sich 2027 Bundespräsidentin sehr gut vorstellen

Veröffentlicht: Sonntag, 24.08.2025 17:47

Im Jahr 2027 endet die Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier. Wer folgt auf ihn?

Tag der offenen Tür der neuen Bundesregierung
© Fabian Sommer/dpa

Staatsoberhaupt

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt dafür, dass 2027 eine Frau zur Bundespräsidentin gewählt wird. Der CDU-Vorsitzende sagte beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin: «Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wir 2027 eine Frau zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zur Bundespräsidentin wählen. Das wäre gut.»

Merz äußerte sich auf die Frage eines Bürgers hin. Die zweite und damit letzte Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet im März 2027.

Merz sagte weiter, es sei seine Entscheidung gewesen, Julia Klöckner zur Wahl als Bundestagspräsidentin vorzuschlagen. «Ich tue alles dafür, damit die Repräsentanz von Frauen auch in den Spitzenämtern unseres Landes verbessert wird.»

© dpa-infocom, dpa:250824-930-950766/1
Tag der offenen Tür der neuen Bundesregierung
Wer folgt auf Bundespräsident Steinmeier? Kanzler Merz kann sich eine Frau als Staatsoberhaupt sehr gut vorstellen.© Fabian Sommer/dpa
Wer folgt auf Bundespräsident Steinmeier? Kanzler Merz kann sich eine Frau als Staatsoberhaupt sehr gut vorstellen.
© Fabian Sommer/dpa

Weitere Meldungen

Vor dem «Herbst der Reformen» knirscht es in der Koalition

Politik Sommer der Erholung? Eher nicht. Die Koalition streitet über zentrale Themen. Im Herbst könnte es ungemütlich werden.

Koalition streitet um Steuererhöhungen

Merz sagt Nein zu Steuererhöhungen für Mittelstand

Politik Merz weist den Vorstoß der SPD zu höheren Steuern zumindest für den Mittelstand zurück – und formuliert klare Erwartungen an den Koalitionspartner.

Landesparteitag CDU Niedersachsen

Dobrindt verteidigt Kurs bei Aufnahme von Afghanen

Politik Der Innenminister tritt beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung auf. Zu einem Thema gibt es viele Fragen.

Tag der offenen Tür der neuen Bundesregierung
skyline