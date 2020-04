Merkel: Corona-Lockerungen der Länder teils «zu forsch»

Vorsicht. Das Land bewegt sich auf dünnem Eis. Wer die Corona-Beschränkungen zu schnell lockert, kann einbrechen: So die Botschaft der Kanzlerin - auch an die Länder. Die Koalition stellt indessen weitere Corona-Hilfen in Aussicht.

© Michael Kappeler (dpa)