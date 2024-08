Mehr Verletzte in Solingen - Großfahndung nach Täter

Solingen (dpa) - Bei der Messerattacke während einer Jubiläumsfeier in der Stadt Solingen sind nach neuen Angaben der Polizei acht Menschen verletzt worden, fünf davon schwer. Die Polizei in Düsseldorf informierte am Samstagmorgen über die gestiegene Zahl, nachdem die Behörden zunächst nur von fünf Schwerverletzten bei dem Anschlag am späten Freitagabend gesprochen hatten. Zur Identität der Opfer und ihrem aktuellen Zustand wurden weiterhin keine Angaben gemacht. Die Zahl der Todesopfer blieb unverändert - drei Menschen wurden getötet.

Der Messerangreifer ist weiterhin auf der Flucht. «Aktuell fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter», hieß es. Die Polizei habe eine Vielzahl an Kräften rund um die Solinger Innenstadt zusammengezogen, darunter auch Spezialeinheiten. «Derzeit werden sowohl Opfer als auch Zeugen befragt», teilte die Polizei weiter mit.

Zu der Messerattacke war es während der 650-Jahr-Feier der Stadt Solingen gekommen. Dem Täter sei es gelungen, im Tumult und in der sich anfangs ausbreitenden Panik nach der Tat zu entkommen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Nordrhein-Westfalen.