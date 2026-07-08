Mehr Unfälle auf NRW-Straßen: Gefahrenstellen in Mülheim

Landesweit ereigneten sich 2025 rund 65.000 Unfälle mit Personenschaden – der Großteil davon innerorts. Besonders auffällig: Bei jedem dritten Unfall innerhalb von Ortschaften war in NRW ein Fahrrad oder Pedelec beteiligt. In Mülheim hat das Statistische Landesamt mehrere Stellen mit auffällig hoher Unfalldichte identifiziert: Dazu gehören mehrere Abschnitte der Aktienstraße, der Kassenberg und die Mannesmannallee – jeweils mit vier bis sechs Unfällen mit Personenschaden im Jahr 2025. Kreuzungen und Einmündungen sind dabei landesweit die häufigsten Unfallstellen – also genau die Punkte, an denen viele Mülheimerinnen und Mülheimer täglich unterwegs sind. Wer wissen möchte, welche Stellen in seiner Nachbarschaft besonders unfallträchtig sind, kann das im kostenlosen Unfallatlas NRW selbst nachschauen.