Mehr Übergriffe auf städtische Mitarbeiter
© Ingo Otto/FUNKE Foto Services
Mehr Übergriffe auf städtische Mitarbeiter

2025 gab es 77 Meldungen über Übergriffe gegen Beschäftigte der Stadtverwaltung, 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus einem Bericht der Stadt an die Politik hervor.

Veröffentlicht: Dienstag, 10.02.2026 04:17

In 21 Fällen leitete die Stadt strafrechtliche Schritte ein. Seit 2024 können Mitarbeiter Vorfälle über ein Online-System melden - auch anonym. Das System nutzen auch Feuerwehr und Rettungsdienste. Neun Meldungen erfolgten anonym, ein Fall war intern zwischen Kollegen. Die Stadt will das System zu einer Datenbank ausbauen, um Schwerpunkte schneller zu erkennen. In Sicherheitsschulungen lernen Beschäftigte, wie sie sich bei Übergriffen verhalten sollen. In allen städtischen Gebäuden hängen Erklärungen gegen Gewalt aus, heißt es von der Verwaltung.

