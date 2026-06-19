Mehr Überblick über soziale Angebote

Die Karte gibt einen Überblick über Angebote aus den Bereichen Gesundheit und Pflege, Bildung, Mobilität, Nahversorgung, Kinder- und Jugendarbeit, Sport, Kultur und Verwaltung. Im Kataster zu finden sind unter anderem Arztpraxen, Apotheken, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kitas, Spiel- und Sportplätze, Museen, Bibliotheken, Haltestellen und Supermärkte. Neben mehr Überblick für Bürger soll das Kataster der Politik und Stadtverwaltung auch dabei helfen, mögliche Versorgungslücken in einzelnen Stadtteilen frühzeitig zu erkennen.