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Mehr Überblick über soziale Angebote
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Mehr Überblick über soziale Angebote

In Mülheim haben wir ab sofort einen besseren Überblick über vorhandene Angebote und Einrichtungen in den Stadtteilen. Hierfür ist eine Online-Karte auf den neuesten Stand gebracht worden - das sogenannte Sozialinfrastrukturkataster der Stadt.

Veröffentlicht: Freitag, 19.06.2026 07:13

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Die Karte gibt einen Überblick über Angebote aus den Bereichen Gesundheit und Pflege, Bildung, Mobilität, Nahversorgung, Kinder- und Jugendarbeit, Sport, Kultur und Verwaltung. Im Kataster zu finden sind unter anderem Arztpraxen, Apotheken, Pflegeeinrichtungen, Schulen, Kitas, Spiel- und Sportplätze, Museen, Bibliotheken, Haltestellen und Supermärkte. Neben mehr Überblick für Bürger soll das Kataster der Politik und Stadtverwaltung auch dabei helfen, mögliche Versorgungslücken in einzelnen Stadtteilen frühzeitig zu erkennen.

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