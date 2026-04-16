Mehr Schulanmeldungen in Mülheim

Eltern haben laut Stadt Mülheim insgesamt 1162 Schülerinnen und Schüler für das kommende Schuljahr an den örtlichen Gymnasien, den Realschulen und der letzten Hauptschule angemeldet. Eine Steigerung von 97 Erstklässlern, die es unterzubringen gilt. Die meisten Anmeldungen registrierte in diesem Jahr das Gymnasium Heißen. Da sind es 194, was mehr als sechs Klassenzüge bedeuten würde. Unter den Realschulen hat die Realschule an der Mellinghofer Straße mit 186 die meisten Anmeldungen bekommen. Auch die Hauptschule am Hexbachtal hat dieses Jahr mehr Anmeldungen als noch im letzten Jahr.

Um die vielen Kinder unterzubekommen, werden an der Realschule Broich, dem Gymnasium Heißen und der Otto-Pankok-Schule zusätzliche Klassen gebildet. Das wurde mit Verfügung vom 10.04.2026 von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt.