Mehr Geld auf dem Mülheimer Bau: Lohnabrechnung prüfen

Der Tarifvertrag sieht seit April eine Erhöhung von knapp einem Euro pro Stunde vor – das entspricht einem Plus von 3,9 Prozent, so die IG BAU. Wer Vollzeit arbeitet, sollte damit rund 168 Euro mehr im Monat verdienen. Der aktuelle Tariflohn für Fachkräfte liegt jetzt bei 26,05 Euro pro Stunde – ob Maurer, Kranführer oder Bürokraft. In Mülheim sind laut IG BAU rund 1.930 Menschen in 131 Baubetrieben beschäftigt. Wer unsicher ist, ob der neue Lohn auch tatsächlich ausgezahlt wurde, sollte die aktuelle Abrechnung mit dem Vormonat vergleichen.