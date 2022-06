Mehr als 10.000 Fans bei Teampräsentation der Tour

Kopenhagen (dpa) - Besonders die dänischen Profis Jakob Fuglsang und Jonas Vingegaard wurden enthusiastisch gefeiert. Der Vorjahreszweite Vingegaard hatte teilweise Tränen in den Augen.

«Ich habe noch nie so eine Energie gespürt», sagte der viermalige Tour-Sieger Chris Froome. Auch der erfahrene deutsche Profi John Degenkolb war beeindruckt: «Ich habe lange nicht mehr so eine krasse Stimmung erlebt. Die Atmosphäre war hier wirklich besonders.» Insgesamt dauerte die Teampräsentation direkt am Ziel der ersten Etappe rund 90 Minuten. Die 109. Tour startet am 1. Juli nachmittags mit einem Einzelzeitfahren über 13,2 Kilometer.