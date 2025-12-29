MEG startet neue Kampagne für saubere Stadt

Die zwölf Motive sollen zeigen, dass die Müllentsorgung körperlich anstrengende Arbeit ist. Täglich bewegen die Beschäftigten mehrere Tonnen Abfall und holen schwere Behälter aus Kellern. Gleichzeitig macht die Kampagne auf die rund 600 Abfallkörbe im Stadtgebiet aufmerksam. Zusätzlich hat die MEG neue Behälter an den Eingängen der Friedhöfe Broich und Hauptfriedhof aufgestellt. Diese sind für Hundekot gedacht: Seit 2023 sind angeleinte Hunde auf Mülheimer Friedhöfen erlaubt. Bisher gab es keine passenden Abfallbehälter für die Hinterlassenschaften, heißt es von der MEG.