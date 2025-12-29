Anzeige
MEG startet neue Kampagne für saubere Stadt
© PR Fotografie Köhring
Die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft wirbt mit einer neuen Kampagne für die Nutzung von Abfallkörben. Auf den Plakaten sind echte MEG-Mitarbeiter in sportlichen Posen zu sehen.

Veröffentlicht: Montag, 29.12.2025 13:00

Die zwölf Motive sollen zeigen, dass die Müllentsorgung körperlich anstrengende Arbeit ist. Täglich bewegen die Beschäftigten mehrere Tonnen Abfall und holen schwere Behälter aus Kellern. Gleichzeitig macht die Kampagne auf die rund 600 Abfallkörbe im Stadtgebiet aufmerksam. Zusätzlich hat die MEG neue Behälter an den Eingängen der Friedhöfe Broich und Hauptfriedhof aufgestellt. Diese sind für Hundekot gedacht: Seit 2023 sind angeleinte Hunde auf Mülheimer Friedhöfen erlaubt. Bisher gab es keine passenden Abfallbehälter für die Hinterlassenschaften, heißt es von der MEG.

