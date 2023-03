MEG ist drei Tage von Warnstreik betroffen

Das betrifft Blaue, Gelbe, Braune, Grüne Tonnen sowie gebuchte Schrott- und Sperrmülltermine. Der Wertstoffhof und das Schadstoffmobil in Styrum sind von dem Warnstreik ebenfalls betroffen, heißt es. Morgen am Dienstag will das Unternehmen detailliert informieren, wie die Mülheimer für die jeweiligen Abfalltonnen vorgehen sollen.