Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MEG holt Tannenbäume ab nächster Woche ab
© Radio Mülheim
Abholung der Weihnachtsbäume
Teilen:

MEG holt Tannenbäume ab nächster Woche ab

Die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft startet am 7. Januar die jährliche Tannenbaum-Abfuhr. Die Bäume werden am Tag der Restabfalltonne-Leerung mitgenommen.

Veröffentlicht: Dienstag, 30.12.2025 13:00

Anzeige

Die Abholung läuft von Mittwoch 7. bis Dienstag 13. Januar 2026. Wichtig: Die Tannenbäume müssen komplett abgeschmückt sein. Lametta oder Sprühschnee machen die Bäume nicht kompostierbar, so die MEG. Die Bäume sollen ab 6 Uhr morgens gut sichtbar am Fahrbahnrand liegen. Wer seinen Tannenbaum schon früher loswerden will, kann ihn kostenlos am Wertstoffhof abgeben. Den Leerungstag der Restabfalltonne finden Bürger im Abfallkalender oder in der MEG-App.

Anzeige
Anzeige
Anzeige