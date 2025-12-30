MEG holt Tannenbäume ab nächster Woche ab

Die Abholung läuft von Mittwoch 7. bis Dienstag 13. Januar 2026. Wichtig: Die Tannenbäume müssen komplett abgeschmückt sein. Lametta oder Sprühschnee machen die Bäume nicht kompostierbar, so die MEG. Die Bäume sollen ab 6 Uhr morgens gut sichtbar am Fahrbahnrand liegen. Wer seinen Tannenbaum schon früher loswerden will, kann ihn kostenlos am Wertstoffhof abgeben. Den Leerungstag der Restabfalltonne finden Bürger im Abfallkalender oder in der MEG-App.