MEG ändert Öffnungszeiten am Wertstoffhof
© Martin Möller / Funke Foto Services
Der Wertstoffhof an der Pilgerstraße
MEG ändert Öffnungszeiten am Wertstoffhof

Ab Februar 2026 hat der Wertstoffhof samstags geöffnet statt mittwochs. Die MEG reagiert damit auf veränderte Besucherzahlen der vergangenen Jahre.

Veröffentlicht: Dienstag, 23.12.2025 04:17

Der Wertstoffhof öffnet ab dem 2. Februar jeden Samstag von 8 bis 15 Uhr. Mittwochs bleibt er dafür geschlossen. An den anderen Tagen ändern sich die Zeiten: Montag und Freitag von 8 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr. Das Schadstoffmobil fährt drei Standorte nicht mehr an: Broich, Dümpten und Styrum hatten zu wenige Besucher, heißt es von der MEG. Dafür ist der Abholservice öfter unterwegs: Neben mittwochs auch freitags. Grünschnitt kann weiter am Wertstoffhof oder an den anderen Schadstoffmobil-Standorten abgegeben werden.

