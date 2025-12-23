MEG ändert Öffnungszeiten am Wertstoffhof

Der Wertstoffhof öffnet ab dem 2. Februar jeden Samstag von 8 bis 15 Uhr. Mittwochs bleibt er dafür geschlossen. An den anderen Tagen ändern sich die Zeiten: Montag und Freitag von 8 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr. Das Schadstoffmobil fährt drei Standorte nicht mehr an: Broich, Dümpten und Styrum hatten zu wenige Besucher, heißt es von der MEG. Dafür ist der Abholservice öfter unterwegs: Neben mittwochs auch freitags. Grünschnitt kann weiter am Wertstoffhof oder an den anderen Schadstoffmobil-Standorten abgegeben werden.