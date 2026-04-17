medl liest Zählerstände ab

Nach Angaben der medl werden bis zum 5. Juni rund 32.500 Zähler in Mülheim erfasst. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle Mitarbeitenden einen Ausweis dabeihaben. Wer unsicher ist, sollte sich den Ausweis an der Tür zeigen lassen und im Zweifel beim Kundenservice nachfragen. Wenn niemand zu Hause ist, gibt es zuerst eine Terminkarte. Später kann der Zählerstand auch selbst gemeldet werden, zum Beispiel mit einer Selbstablesekarte oder im Kundenportal.





Informationen zum medl-Kundenservice:

Öffnungszeiten vor Ort: Montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitags von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Telefonische Erreichbarkeit unter 0208 4501 333

Montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr Freitags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr