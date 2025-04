Medien: Müller sagt Cincinnati und Florenz ab

München (dpa) - Auf der Suche nach einem neuen Verein hat Thomas Müller einem Medienbericht zufolge ersten Interessenten abgesagt. Nach «Bild»-Informationen soll der FC Cincinnati aus der nordamerikanischen Profiliga MLS dem Offensivspieler des FC Bayern ein Angebot gemacht haben, das dieser aber abgelehnt habe.

Auch ein zuletzt in einigen Medien spekulierter Wechsel zur AC Florenz soll laut «Bild» nicht zustande kommen. Demnach sei zwar ein Vermittler eingeschaltet worden, Müller habe jedoch kein Interesse an einem Transfer zum Tabellenachten der italienischen Serie A.

Müller wird den deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer nach 25 Jahren verlassen. Die letzte Dienstreise des 35-Jährigen mit dem FC Bayern wird die Club-WM vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA.

Darum besitzt Cincinnati ein Vorkaufsrecht an Müller

Sollte sich Müller zu einem Wechsel in die MLS entscheiden, spielt Cincinnati trotz der Absage weiter eine Rolle. Laut «Bild» soll der Verein die sogenannten Discovery Rights am Ex-Nationalspieler besitzen. Dahinter verbirgt sich ein exklusives Verhandlungsrecht bei einem Spieler, der in die MLS wechseln will. Jede Franchise kann bis zu sieben Spieler auf seine geheime Discovery-Liste setzen, die Liga achtet auf die Echtheit und die Finanzierbarkeit des Interesses.

Ein Wechsel des Weltmeisters von 2014 in die USA ist aber trotzdem weiter möglich. Discovery Rights können getauscht und abgekauft werden, in der Regel finden die Vereine eine Einigung. So war es auch bei Ex-Nationalspieler Marco Reus, der zunächst bei Charlotte FC auf der Discovery-Liste stand und später bei LA Galaxy landete.