Medien: Eiskunstläufer an Bord der Unglücksmaschine in USA

Washington (dpa) - An Bord der in Washington abgestürzten Passagiermaschine waren laut US-Medien mehrere Eiskunstläufer, Trainer sowie deren Angehörige. Sie seien auf der Rückreise von einem Trainingslager gewesen, das im Rahmen der nationalen Meisterschaften in Wichita im Bundesstaat Kansas stattgefunden habe, hieß es. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

«Wir sind erschüttert über diese unsägliche Tragödie und schließen die Familien der Opfer in unser Herz», zitierte der Sender ABC aus einer Erklärung des Eiskunstlaufverbandes. Auch die Zeitung «The Wichita Eagle» berichtete über das Statement. Die Organisation könne bestätigen, «dass mehrere Mitglieder unserer Eiskunstlauf-Gemeinschaft leider an Bord des American-Airlines-Flugs 5342 waren, der gestern Abend in Washington, D.C. mit einem Hubschrauber kollidierte», hieß es demnach darin. Es habe sich um ein Trainingscamp für junge Nachwuchstalente gehandelt, schrieb das Blatt weiter.

Die nahe dem Ronald-Reagan-Airport (DCA) verunglückte Maschine mit 64 Menschen an Bord war beim Landeanflug mit einem US-Militärhubschrauber zusammengestoßen. Viele Tote werden befürchtet. Das Flugzeug kam aus der Stadt Wichita.