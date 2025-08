Medien: Doncic bleibt für 165 Millionen Dollar bei Lakers

Los Angeles (dpa) - Basketball-Superstar Luka Doncic hat bei den Los Angeles Lakers laut US-Medien einen neuen Dreijahresvertrag über 165 Millionen Dollar (rund 142,3 Millionen Euro) unterschrieben. Der 26 Jahre alte Slowene und die Franchise aus Kalifornien gaben die Verlängerung bekannt, nannten aber keine Vertragsdetails.

Demnach soll der Point Guard eine Spieleroption für 2028 im Vertrag haben und somit im kommenden Jahr nicht als Free Agent auf den Markt kommen. Dadurch könnte er dann einen sogenannten Supermax-Vertrag über 417 Millionen US-Dollar unterschreiben.

Doncic soll Lakers zum ersten Titel seit 2020 führen

Mit dem neuen Vertrag setzten die Lakers ein Zeichen. Doncic soll als das prägende Gesicht der Franchise das Team zum ersten Titel seit 2020 führen, zumal die Karriere des 40 Jahre alten US-Superstars LeBron James auf absehbare Zeit wohl enden wird.

«Ich werde weiterhin so hart wie möglich arbeiten, um eine weitere Meisterschaft nach Los Angeles zu holen und die Lakers-Nation stolz zu machen», sagte Doncic laut Mitteilung. «Das ist erst der Anfang. Ich freue mich auf das, was vor uns liegt, und darauf, mit diesem Team weiterhin etwas Besonderes aufzubauen.»

Beeindruckende Bilanz

Der 26-jährige Doncic war in diesem Februar im Rahmen eines spektakulären Trades von den Dallas Mavericks nach Los Angeles gewechselt. In seinen ersten 28 Spielen im Lakers-Trikot erzielte er im Schnitt 28,2 Punkte, 8,1 Rebounds sowie 7,5 Assists und spielte immer von Beginn an.

In der Vorsaison der nordamerikanischen Profiliga NBA war Doncic mit dem 17-maligen Meister, bei dem auch der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber spielt, bereits in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden.