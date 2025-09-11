Navigation

Mbappé: Meine Kinder sollen Abstand vom Profifußball nehmen

Veröffentlicht: Donnerstag, 11.09.2025 10:56

Kylian Mbappé verdient mit dem Fußball viel Geld und genießt eine große Aufmerksamkeit. Seinen künftigen Kindern wünscht er aber einen anderen Weg - weil ihn der Fußball auch «anwidert».

Kylian Mbappé
© Manu Fernandez/AP/dpa

Frankreichs Superstar

Paris (dpa) - Die künftigen Kinder von Kylian Mbappé sollen nach dem Wunsch des Weltklasse-Stürmers einen möglichst großen Abstand vom Profifußball haben. «Auf jeden Fall würde ich meinem Kind nie raten, in die Welt des Fußballs einzutauchen», sagte der französische Nationalspieler in einem Interview mit der «L'Équipe». Auf die Frage, ob er sich auch vorstellen könne, dass seine Kinder den Fußball hassen könnten, antwortete der noch kinderlose Mbappé lachend: «Ich hoffe es. Aber ich glaube, leider ist der Ball nie weit weg.»

In dem sehr persönlichen und ausführlichen Interview beschreibt der Profi von Real Madrid auch die Schattenseiten des Profifußballs. «Ich sage gerne, dass die Leute, die ins Stadion gehen, das Glück haben, "nur" eine Show zu sehen und nicht zu wissen, was hinter den Kulissen passiert», äußerte der 26-Jährige: «Ehrlich gesagt, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, hätte mich die Welt des Fußballs schon längst angewidert.»

Mbappé: «Das Leben ist großartig»

Der Ruhm und das viele Geld brächten auch viele Probleme mit sich, erklärte Mbappé. Er wandere stets auf einem «schmalen Grat zwischen Paranoia und Wachsamkeit», wolle sich deshalb aber nicht die Freude am Leben außerhalb des Fußballs nehmen lassen. «Ich bin fatalistisch, was die Welt des Fußballs angeht, aber nicht, was das Leben angeht», sagte er: «Das Leben ist großartig.»

© dpa-infocom, dpa:250911-930-24038/1

Weitere Meldungen

Vier Jahre nach dem Schock: Eriksen neu im «Dänen-Camp»

Sport Es ist einer der überraschendsten Transfers dieses Sommers: Der VfL Wolfsburg holt den dänischen Star Christian Eriksen. Die EM 2021 machte ihn auf tragische Weise berühmt.

Christian Eriksen bei der EM 2024

Kontinuität als Trumpf: Überholt Frankfurt Ex-Meister Bayer?

Sport Bayer Leverkusen steckt mitten in einem großen Umbruch, den Eintracht Frankfurt vor zwei Jahren vollzogen hat. Sind die Hessen schon reif für die Rolle des Bayern-Jägers?

Trainingsauftakt Eintracht Frankfurt

Trainings-Comeback von Nationalspieler Schlotterbeck

Sport Nach fünf Monaten Verletzungspause trainiert Nico Schlotterbeck teilweise mit der Mannschaft von Borussia Dortmund. Die Freude ist ihm anzusehen.

Nico Schlotterbeck
skyline