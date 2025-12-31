Mbappé droht wegen Bänderverletzung dreiwöchige Zwangspause

Madrid (dpa) - Real Madrid muss zu Beginn des neuen Jahres ohne Stürmerstar Kylian Mbappé zurechtkommen. Der Franzose habe sich eine Bänderverletzung im linken Knie zugezogen, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister mit. Angaben zur Dauer der Zwangspause machte der Club nicht.

Die Fachzeitung «Marca» und andere spanische und französische Medien schätzen unterdessen, dass der 27-Jährige bis zu drei Wochen ausfallen wird. Mbappé war im zuletzt strauchelnden Starensemble von Trainer Xabi Alonso zusammen mit Torhüter Thibaut Courtois einer der wenigen Lichtblicke.

Den Medienberichten zufolge gilt als sicher, dass Mbappé zumindest beim nächsten Liga-Spiel der Königlichen am Sonntag gegen Betis Sevilla zuschauen muss. Wahrscheinlich werde er aber auch den spanischen Supercup verpassen, der zwischen dem 7. und dem 11. Januar in Saudi-Arabien stattfindet, hieß es.

Mbappé bei Real kaum zu ersetzen

Einen Tag nach dem ersten Halbfinale zwischen dem FC Barcelona von Ex-Bundestrainer Hansi Flick und Athletic Bilbao trifft Real in der Supercopa auf Stadtrivale Atlético Madrid. Die Sieger bestreiten am 11. Januar das Finale. Bei der vorigen Ausgabe bezwang Barça den Erzrivalen Real im Endspiel mit 5:2.

Noch am Dienstag hatte Mbappé ohne sichtbare Beschwerden am öffentlichen Training von Real Madrid teilgenommen. Er hatte aber zuletzt immer wieder Kniebeschwerden. Trotzdem wurde er von Trainer Alonso kaum geschont: Er kam in dieser Saison auf 2.108 Minuten und stand in 24 von 25 Pflichtspielen Reals auf dem Platz. Für Frankreich absolvierte er vier von sechs Partien.

Sportlich ist der Weltmeister von 2018 derzeit bei den «Madrileños» auch kaum zu ersetzen: Mit 18 Ligatoren in 18 Spielen, zwei Treffern im Pokal und neun Toren in fünf Champions-League-Partien kommt Mbappé in dieser Saison bislang auf 29 Treffer und fünf Vorlagen. In seiner Abwesenheit könnten Gonzalo García oder der Brasilianer Rodrigo eine Chance bekommen und in die Startelf rücken.