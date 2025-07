Max Verstappen holt Startplatz eins in Silverstone

Silverstone (dpa) - Weltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen in Großbritannien gesichert. Der Red-Bull-Fahrer setzte sich in Silverstone in letzter Sekunde vor WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im McLaren durch. Dritter wurde Lando Norris im zweiten McLaren vor George Russell im Mercedes. Rekordsieger Lewis Hamilton musste sich im Ferrari nach einem kleinen Fahrfehler mit Rang fünf begnügen.

Vor dem zwölften Saisonlauf am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) führt Piastri die Gesamtwertung mit 15 Punkten Vorsprung auf seinen britischen Teamkollegen Norris an. Weltmeister Verstappen hat nach seinem jüngsten Unfall-Aus in Österreich als WM-Dritter bereits 61 Zähler Rückstand auf Piastri.