Massenschlägerei: Fans von Schalke und Dortmund prügeln sich

Veröffentlicht: Samstag, 01.11.2025 18:04

Anhänger von Dortmund und Schalke gehen am Kölner Hauptbahnhof aufeinander los. Die Polizei spricht von hunderten Beteiligten, Festnahmen gibt es nicht.

Köln (dpa) - Im Kölner Hauptbahnhof ist es zu einer Massenschlägerei zwischen Anhängern des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei waren am frühen Samstagmorgen «insgesamt jeweils 340 Anhänger der beiden Vereine beteiligt». Die Polizei bestätigte damit einen Bericht der «Bild». Ein Polizist wurde dabei verletzt.

Während die Dortmunder Fans nach der Rückreise vom Auswärtsspiel beim FC Augsburg auf ihre Weiterfahrt warteten, fuhr auf dem Nachbargleis ein Zug mit Schalke-Anhängern vorbei. Diese befanden sich auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Der Zug der Schalker wurde durch eine Notbremsung im Bahnhof gestoppt – daraufhin stürmten zahlreiche Anhänger beider Lager aus ihren Zügen und gingen aufeinander los.

Schlagstöcke und Pfefferspray

Die Bundespolizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um die Gruppen zu trennen. Die Fans konnten in ihre Züge zurückgedrängt werden, die Fahrten wurden fortgesetzt. Festnahmen gab es nach Polizeiangaben nicht. Die Ermittlungen dauern aber an, unter anderem werden Videoaufnahmen ausgewertet.

Vorfall bereits vor einer Woche 

Bereits vor einer Woche war es im Hauptbahnhof in Hannover zu einer Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Anhängern des FC St. Pauli und des VfL Wolfsburg gekommen. Dabei kam es zu Flaschenwürfen und Körperverletzungen, ehe die Polizei eingreifen konnte.

