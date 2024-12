«Masked Singer»: Wer steckte im Schneemann?

Köln (dpa) - Popsänger Lou Bega («Mambo No. 5») hat in der ProSieben-Musikshow «The Masked Singer» seine Tarnung aufgeben müssen - er steckte im Kostüm des Schneemanns. «Das hat Spaß gemacht», sagte der 49-Jährige, nachdem sein wahrer Kopf erschien. «Das Schönste war, einfach mal etwas machen zu dürfen, das so weit weg von dem ist, von dem man denkt, das man es ist.»

Er habe zum Beispiel vor der Show nicht geglaubt, dass er Udo Jürgens (er sang «Immer wieder geht die Sonne auf») in sich habe. Bega hatte zuletzt den Disney-Klassiker «When You Wish Upon A Star» von Cliff Edwards vorgetragen.

Der deutsche Sänger Bega hatte 1999 den weltweiten Sommerhit «Mambo No. 5» gelandet. Das Lied wurde auch in dieser «Masked Singer»-Staffel vorgetragen, jedoch nicht vom Schneemann, sondern vom Lauch alias TV-Moderatorin Madita van Hülsen. Van Hülsen schied inzwischen schon aus.

Ebenfalls bereits vor Bega ausgeschieden sind mit der Figur «Das Nashorn» der ehemalige Handball-Profi Pascal Hens und die Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann in der Verkleidung einer Ananas-Figur.

In der Live-Show «The Masked Singer» treten Promis als Sänger auf, wegen ihrer aufwendigen Kostüme sind sie aber selbst nicht zu erkennen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Enttarnt wird, wer zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommt - oder am Ende das Finale gewinnt.

Weiter geht es mit den verbliebenen Sängern oder Sängerinnen am Samstag, 14. Dezember ab 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Das Finale ist für den 21. Dezember geplant.