Marterer und Otte weiter - Djokovic wischt und siegt

Zwei deutsche Qualifikanten stehen in Wimbledon in Runde zwei. Für Tennis-Superstar Djokovic ist ein Handtuch fast wichtiger als der Schläger. In Wimbledon ist schon am ersten Tag viel los.

© Alastair Grant/AP/dpa/Archivbild