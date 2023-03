Markus Krebs auf "Comedy alle wegen mir?"-Tour in 2023

Mit einem unverwechselbarem Ruhrpott-Humor katapultiert Markus Krebs im Sekundentakt Pointen, Kalauer und natürlich seine Top-Witze an das Publikum. Immer direkt auf die Zwölf. Seine Geschichten findet er direkt vor der eigenenTüre, in seiner Kneipe "Zum Hocker" in Duisburg. Er ist der humorvolle Beobachter der Stammtisch-und Thekengespräche und nimmt die Fans mit in seine Welt des Kneipenhumors. Sein Programm "Comey alle wegen mir" präsentieren wir mit diversen Shows im Jahr 2023

Das sind die Termine

21.04.23: Paderborn - PaderHalle

22.04.23: Hamm - Zentralhallen

27.04.23: Hemer - Grohe Forum

29.04.23: Olsberg - Konzerthalle Olsberg

30.04.23: Emsdetten - Ems-Halle

26.05.23: Grefrath - Eissportpalast

28.05.23: Hückelhoven - Aula

01.06.23: Attendorn - Stadthalle

08.09.23: Billerbeck - Billerbeck Freilichtbühne

09.09.23: Billerbeck - Billerbeck Freilichtbühne

15.09.23: Werne - Freilichtbühne Werne

24.09.23: Dortmund - Westfalenhalle

28.09.23: Bünde - Stadthalle

30.09.33: Duisburg - Mercatorhalle

01.10.23: Duisburg - Mercatorhalle

23.11.23: Kamen - Stadthalle

24.11.23: Aachen - Eurogress

25.11.23: Euskirchen - Cityforum

26.11.23: Bielefeld - Stadthalle

Tickets erhaltet ihr auf der Homepage von Markus Krebs und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.