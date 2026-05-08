Mark Forster im Exklusivkonzert – jetzt Tickets gewinnen
Wir schenken euch mit Mark Forster ein Konzerterlebnis der besonderen Art. Am 18.06. kommt der Ausnahmekünstler mit der Kappe und der Brille für unser Exklusivkonzert nach Essen. Tickets gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen.
Veröffentlicht: Freitag, 08.05.2026 04:01
Mark Forster hautnah in Essen erleben
Mit seinen Hits wie "Au Revoir", "Sowieso" und seiner neuen Single "Ein Lied" ist er nicht mehr aus unserem Programm wegzudenken. Daher freuen wir uns riesig, dass Mark Forster der Star unseres diesjährigen Exklusivkonzerts am 18.06. in Essen ist. Es wird persönlich, es wird laut und vor allem wird es extrem exklusiv für euch.
Support Act bei unserem Exklusivkonzert ist Riku Rajamaa. Der ehemalige Gitarrist der Band "Sunrise Avenue" ist jetzt solo unterwegs und hat sich mit seinen Songs "Hold Me Close" oder "Someone With A Heart Of Gold" auch schon einen festen Platz in unserer Playlist gesichert.
Tickets gibt es nur zu gewinnen
Für unser Exklusivkonzert mit Mark Forster gibt es keine Tickets zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Verratet uns einfach, wieso ihr unbedingt dabei sein wollt und sichert euch damit die Chance auf zwei Tickets für diesen unvergesslichen Konzertabend.