Mark Forster im Exklusivkonzert – jetzt Tickets gewinnen

Mit seinen Hits wie "Au Revoir", "Sowieso" und seiner neuen Single "Ein Lied" ist er nicht mehr aus unserem Programm wegzudenken. Daher freuen wir uns riesig, dass Mark Forster der Star unseres diesjährigen Exklusivkonzerts am 18.06. in Essen ist. Es wird persönlich, es wird laut und vor allem wird es extrem exklusiv für euch.

Support Act bei unserem Exklusivkonzert ist Riku Rajamaa. Der ehemalige Gitarrist der Band "Sunrise Avenue" ist jetzt solo unterwegs und hat sich mit seinen Songs "Hold Me Close" oder "Someone With A Heart Of Gold" auch schon einen festen Platz in unserer Playlist gesichert.