Mario Barth auf "Männer sind Frauen manchmal aber auch … vielleicht"-Tour

Für seine neue Tournee überlegte Mario Barth, ob er sich nach mehr als 20 Jahren dem Thema Hund/Katze widmen und am Ende seiner Shows Harfe spielen sollte. Doch dann das: Plötzlich wird er ungewollt "Vater", steht in einem Kreißsaal mit einer Frau, die er kaum kennt, und bringt ihr "gemeinsames" Kind zur Welt. Was er da erlebt und wie er aus der Nummer rauskommt – das muss auf die Bühne! Und somit bleibt Mario Barth dem Thema Mann-Frau treu. Zum Glück! Mittlerweile hat er so viele Geschichten gesammelt, dass er es kaum erwarten kann, mit seinem neuen Programm auf Tour zu gehen. "Männer sind Frauen manchmal aber auch … vielleicht" - aktueller könnte der Tourtitel nicht sein. Wer blickt noch durch, wenn in allen Lebensbereichen ständig hinterfragt wird, was man noch sagen, tun oder essen darf? Vor allem, wenn man zu einer Randgruppe gehört, die Laktose und Nüsse verträgt! Neben dem irrsinnig komischen Erlebnis im Kreißsaal gibt es viele weitere Alltagsbeobachtungen von Mario Barth, die er auf der Bühne auf unnachahmliche Weise überspitzt darstellen wird: Die Powerveganerin beim Grillabend, die Urlaubsbekanntschaft mit einer 92-Jährigen, die weiß, wie es um die Jugend von heute bestellt ist, und viele zwerchfellerschütternde Anekdoten mehr - Mario Barth Fans können sich auf ein lustiges, dynamisches, spannendes Programm freuen.

Termine

26.11.2022 Bochum, Ruhrkongress

03.12.2022 Bielefeld, Seidenstickerhalle

04.12.2022 Essen, Grugahalle

23.02.2023 Dortmund, Westfalenhalle

24.02.2023 Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

25.02.2023 Halle/Westfalen, OWL Arena

13.05.2023 Gummersbach, Schwalbe Arena

14.05.2023 Köln, Lanxess Arena

Tickets unter mario-barth.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter der Tickethotline 06073 – 722 740