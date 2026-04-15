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Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht in Nahaufnahme (Symbolbild). Bei Verwendung in Social Media muss die Bildquelle am Bild genannt werden; bei Verwendung als Nachrichtenbild spielt das System diese automatisch mit aus.
© pattilabelle/Fotolia.com
Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht in Nahaufnahme (Symbolbild). Bei Verwendung in Social Media muss die Bildquelle am Bild genannt werden; bei Verwendung als Nachrichtenbild spielt das System diese automatisch mit aus.
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Mann vor Spielothek mit Messer verletzt

Gestern Abend (14.4.) ist ein 31-jähriger Mülheimer vor einer Spielothek an der Eppinghofer Straße mit einem Messer attackiert worden. Der Täter flüchtete unerkannt.


Veröffentlicht: Mittwoch, 15.04.2026 09:11

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Gegen 21:55 Uhr stach ein Unbekannter dem Mann in den Unterarm und verletzte ihn schwer. Anschließend floh er in Richtung Kardinal-Graf-Galen-Straße. Ein Zeuge beschreibt den Täter als etwa 1,80 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er trug eine helle Kapuzenjacke und Jeans. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0201/829-0.

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