Mann vor Spielothek mit Messer verletzt

Gegen 21:55 Uhr stach ein Unbekannter dem Mann in den Unterarm und verletzte ihn schwer. Anschließend floh er in Richtung Kardinal-Graf-Galen-Straße. Ein Zeuge beschreibt den Täter als etwa 1,80 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er trug eine helle Kapuzenjacke und Jeans. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0201/829-0.