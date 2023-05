Mann umarmt Kanzler Scholz: «Nicht als dramatisch empfunden»

Unbemerkt schafft es ein Mann in einen Sicherheitsbereich am Flughafen und kommt dem Bundeskanzler gefährlich nahe. Dessen Personenschützer schreiten zunächst nicht ein. Die Innenministerin kündigt Konsequenzen an.

© Kay Nietfeld/dpa