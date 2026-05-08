Mann stirbt nach Sturz durch Hallendach

Nach Angaben der Feuerwehr war der Mann auf dem Dach der Halle im Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte er durch die Dachkonstruktion und fiel rund zehn Meter tief in die Halle. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten noch vor Ort. Wegen der schweren Verletzungen wurde auch ein Rettungshubschrauber gerufen. Laut Polizei ist der Verunglückte in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das Amt für Arbeitsschutz ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.