Mann randaliert in Mülheimer Innenstadt

Der Einsatz hat sich laut Polizei auf der Straße "Löhberg" im Wallviertel abgespielt. Die Polizei ist mit drei Streifenwagen angerückt, weil der Mann vor einem Ladenlokal randaliert hat.

Die Polizisten konnten ihn aber schnell unter Kontrolle bringen. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und ließ sich schnell beruhigen. Der Mann habe sich kooperativ gezeigt und medizinische Hilfe angenommen. Ein Rettungswagen hat ihn in ein Krankenhaus gebracht.