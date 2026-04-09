Mann quält Hund am Essener Hauptbahnhof

Am Essener Hauptbahnhof hat die Bundespolizei einen Mann festgenommen, der seinen Hund massiv gequält haben soll. Laut Polizei ist das Ganze gestern Abend (8.4.) über die Videoüberwachung im Bahnhof aufgefallen. Der 49-Jährige soll das Tier geschlagen und ihm das Maul aufgerissen haben. Als die Beamten ihn kontrollierten, wehrte er sich massiv. Dabei fielen den Polizisten Drogen auf, außerdem hatte er ein griffbereites Messer am Gürtel. Der Hamburger soll die Polizisten immer wieder beleidigt und bedroht haben. Er kam ins Polizeigewahrsam. Die Polizei brachte den Hund in einem Tierheim in Sicherheit.