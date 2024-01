Mann nach Polizeieinsatz verstorben

Die Einsatzkräfte haben den Mann dann zunächst in seinem Zimmer angetroffen, da griff er dann auch die Beamten an. Kurz darauf verlagerte sich das Geschehen erst in einen Flur und später in einen Innenhof. Laut Polizeibericht setzten die Beamten dabei zwei Mal einen Taser ein. Das allerdings ohne große Wirkung, später überwältigten sie den Mann dann aber doch. Der 26-Jährige Bewohner verlor während seiner Behandlung in einem Rettungswagen das Bewusstsein und wurde unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht, wo er letztlich gestorben ist. Die an dem Einsatz beteiligten Beamten mussten laut Mitteilung psychologisch betreut werden. Zwei Beamte wurden zudem durch Bisse und Tritte verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Bochum übernommen. Heute soll es eine Obduktion und eine Auswertung der Bodycams geben.