Mann läuft im Gleisbereich – Notbremsung

Gegen 14:15 Uhr meldeten Zeugen einen Mann auf den Gleisen. Die RB 35 konnte rechtzeitig stoppen – verletzt wurde niemand. Als die Beamten den 41-Jährigen ansprachen, flüchtete er sofort, wurde aber schnell gestellt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Gegen den Wohnungslosen lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Mülheim wegen Diebstahls vor. Er wurde festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Bundespolizei ermittelt zusätzlich wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr – wer unbefugt Gleise betritt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch Fahrgäste und Zugpersonal.