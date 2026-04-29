Mann läuft im Gleisbereich – Notbremsung
Ein 41-Jähriger hat gestern (28.4.) am Bahnhof Essen-Altenessen für einen Schreckmoment gesorgt: Er lief im Gleisbereich – und ein Regionalzug musste eine Notbremsung einleiten. Als die Bundespolizei eintraf, versuchte der Mann zu fliehen.
Veröffentlicht: Mittwoch, 29.04.2026 12:50
Gegen 14:15 Uhr meldeten Zeugen einen Mann auf den Gleisen. Die RB 35 konnte rechtzeitig stoppen – verletzt wurde niemand. Als die Beamten den 41-Jährigen ansprachen, flüchtete er sofort, wurde aber schnell gestellt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Gegen den Wohnungslosen lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Mülheim wegen Diebstahls vor. Er wurde festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Bundespolizei ermittelt zusätzlich wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr – wer unbefugt Gleise betritt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch Fahrgäste und Zugpersonal.