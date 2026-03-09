Mann klaut Rettungswagen und flieht durch Mülheim

Gegen 14:30 Uhr am Samstag bemerkte die Rettungswagen-Besatzung, dass ihr Einsatzfahrzeug aus der Notaufnahme-Anfahrt weg war, teilt die Feuerwehr mit. Die Leitstelle konnte das Auto sofort im Einsatzleitsystem orten. Eine Team der Feuerwehr und die Polizei verfolgten den Rettungswagen, der mit offenen Heck- und Seitentüren durch die Stadt gefahren war. Im Bereich Mintarder Straße musste der Fahrer zunächst anhalten, fuhr dann aber weiter Richtung Essen-Kettwig. Auf der August-Thyssen-Straße konnten Feuerwehr und Polizei ihn schließlich stoppen und festsetzen. Niemand wurde verletzt, das Fahrzeug blieb unbeschädigt. Da eine psychische Erkrankung nicht ausgeschlossen wurde, kam der Mann in eine psychiatrische Einrichtung.