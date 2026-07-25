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Malteser klingeln an der Haustür: Keine Sorge, die sind echt
© Malteser
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Malteser klingeln an der Haustür: Keine Sorge, die sind echt

In den nächsten sechs Wochen klingeln in Mülheim Werberinnen und Werber im Auftrag der Malteser an Haustüren. Wer öffnet, muss kein Bargeld befürchten – aber sollte den Ausweis verlangen.

Veröffentlicht: Samstag, 25.07.2026 06:00

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Die Malteser suchen neue Fördermitglieder, um ihre ehrenamtlichen Angebote langfristig zu sichern – darunter der Besuchsdienst, der Katastrophenschutz und der sogenannte Herzenswunsch-Krankenwagen, der schwerkranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt. Die Werbeteams tragen Malteser-Kleidung und können sich jederzeit mit einem offiziellen Ausweis ausweisen. Wichtig zu wissen: Bargeld wird weder erbeten noch angenommen. Wer keine E-Mail-Adresse oder Handynummer angeben möchte, bekommt stattdessen einen Informationsflyer. Die Aktion läuft noch bis Anfang September in Mülheim und Essen.

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