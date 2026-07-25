Malteser klingeln an der Haustür: Keine Sorge, die sind echt

Die Malteser suchen neue Fördermitglieder, um ihre ehrenamtlichen Angebote langfristig zu sichern – darunter der Besuchsdienst, der Katastrophenschutz und der sogenannte Herzenswunsch-Krankenwagen, der schwerkranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt. Die Werbeteams tragen Malteser-Kleidung und können sich jederzeit mit einem offiziellen Ausweis ausweisen. Wichtig zu wissen: Bargeld wird weder erbeten noch angenommen. Wer keine E-Mail-Adresse oder Handynummer angeben möchte, bekommt stattdessen einen Informationsflyer. Die Aktion läuft noch bis Anfang September in Mülheim und Essen.