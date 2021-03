Maite Kelly mit «Hello!» ganz oben

Offizielle Deutsche Charts

Baden-Baden (dpa) - Maite Kelly hat mit ihrem neuen Album «Hello!» erstmals als Solokünstlerin die Spitze der deutschen Album-Charts erobert.

Die Schlagersängerin ließ Superstars wie Sting («Duets», Platz 2), Lana Del Rey («Chemtrails Over The Country Club», Platz 3) und Justin Bieber («Justice», Platz 4) hinter sich, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.

Zusammen mit der Kelly Family hatte Maite Kelly demnach in den 90er-Jahren bereits mehrfach an der Spitze der deutschen Charts gestanden.

Die Single-Charts werden weiterhin von Nathan Evans («Wellerman») angeführt. Dahinter folgen zwei HipHop-Duos: Bausa & Apache 207 («Madonna») auf der Zwei und die Neuzugänge Ufo361 & Rin («Low Life») auf der Drei.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-986073/3