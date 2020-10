«Mafia: Definitive Edition» ist ein spannendes Gangster-Epos

«Alter Wein in neuen Schläuchen» ist im Spielegeschäft ein populäres Motto, Neuauflagen gibt es wie Sand am Meer. Doch selten steckt darin so viel Arbeit wie jetzt bei «Mafia: Definitive Edition».

© 2K (dpa)