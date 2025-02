März-Länderspiele: Gislason setzt auf Rückkehrer Kohlbacher

Dortmund (dpa) - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason setzt nach dem bitteren WM-Aus im Viertelfinale gegen Portugal weiter stark auf seine Stammformation. Zudem kann er in den Länderspielen gegen Österreich am 13. März (18.00 Uhr) in Wien und zwei Tage später in Hannover (16.30 Uhr) wieder auf den zuletzt verletzt fehlenden Kreisläufer Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen setzen.

Mit dem Berliner DHB-Debütanten Tim Freihöfer probiert der isländische Coach auf Linksaußen eine neue Alternative aus. Auch Linkshänder Max Christoph Beneke von den Füchsen Berlin ist mit im 18-köpfigen Aufgebot für die Qualifikation zur Europameisterschaft vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen.

Gislason setzt auf «stabiles Fundament»

«Österreich hat uns im vergangenen Jahr zweimal extrem gefordert. Für die kommenden beiden Spiele brauchen wir deshalb ein stabiles Fundament», sagte Gislason. Damit erinnerte er an das schwer erkämpfte Remis in der WM-Hauptrunde sowie an das entscheidende Spiel der Olympia-Qualifikation, in dem sich das Team um Kapitän Johannes Golla im vergangenen März knapp behauptet hatte.

Deutschland ist im November mit Erfolgen gegen die Schweiz (35:26) und die Türkei (36:29) optimal in die EM-Qualifikation gestartet. Für die letzten beiden Partien muss das DHB-Team dann am 7. Mai zum Spiel gegen die Schweiz nach Zürich und erwartet die Türkei am 11. Mai in Stuttgart.

Das DHB-Aufgebot zur EM-Quali:

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel) - Feld: Max Christoph Beneke (Füchse Berlin), Rune Dahmke (THW Kiel), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Marko Grgic (ThSV Eisenach), Timo Kastening (MT Melsungen), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Julian Köster (VfL Gummersbach), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Marian Michalczik (TSV Hannover-Burgdorf), Christoph Steinert (HC Erlangen), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Lukas Zerbe (THW Kiel)