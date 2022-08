Madonnas Tochter Lourdes veröffentlicht erstes Musikvideo

New York (dpa) - Lourdes León, die älteste Tochter von Pop-Superstar Madonna, hat ihre erste eigene Single veröffentlicht. Der Song mit dem Titel «Lock&Key» erschien am Mittwoch, die 25-Jährige wählte dafür den Künstlernamen Lolahol.

In dem Musikvideo zu dem House-Song ist die Sängerin unter anderem in ihrer Heimatstadt New York unterwegs. Viele Szenen spielen etwa auf dem Friedhof Machpelah Cemetery in Queens. In der letzten Szene des Videos ist sie mit einem riesigen, herzförmigen Schloss am Strand zu sehen.

Dem Magazin «Interview» hatte León noch im Oktober gesagt, sie habe «kein spezielles Karriereziel». Sie möge es, zu modeln und zu tanzen, Schauspiel und Gesang interessierten sie weniger. «Ehrlich gesagt, nerven mich Schauspieler, und ich kann nicht mit ihnen zusammen sein. Was Musik angeht - ich kann singen. Es interessiert mich nur nicht. Vielleicht trifft das bei mir auch einen empfindlichen Nerv.» In Bezug auf ihre Karriere habe ihre Mutter ihr immer geraten, mit Vorsicht vorzugehen und darauf zu achten, wofür man bekannt sein wolle.

Lourdes León ist die gemeinsame Tochter von Madonna und dem kubanischen Tänzer und Fitnesstrainer Carlos León.