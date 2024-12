Machtwechsel in Syrien - was wir wissen, was nicht

Damaskus (dpa) - Eine von der islamistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) angeführte Rebellenallianz hat den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zur Flucht gezwungen. In der Nacht rückten Rebelleneinheiten in die Hauptstadt Damaskus ein. Seit 2011 dauert der Bürgerkrieg in dem Land. Nun ändern sich die Machtverhältnisse.

Was wir wissen

Am 27. November hat die von der islamistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) angeführte Rebellenallianz ihre Offensive gestartet. Am 7. Dezember erreichen sie die Hauptstadt Damaskus. Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat sich den Angaben zufolge abgesetzt.

Kopf der Bewegung ist der HTS-Anführer Abu Mohammed al-Dschulani.

Die USA haben vor Jahren ein Kopfgeld von zehn Millionen US-Dollar auf den einstigen Extremisten ausgesetzt. Inzwischen gibt sich der 42-Jährige, der mit bürgerlichen Namen Ahmed Hussein al-Scharaa heißt, moderat.

Angesichts des Erfolges der Rebellen hat die israelische Armee Streitkräfte in die Pufferzone auf den besetzten Golanhöhen verlegt. Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg die Golanhöhen von Syrien erobert und 1981 annektiert.

Geht es nach dem designierten US-Präsidenten Donald Trump, werden sich die USA aus dem Konflikt heraushalten.

Mit Euphorie und Aufrufen zur Versöhnung haben syrische Exil-Oppositionelle in Deutschland und anderen westlichen Staaten auf das Ende der Herrschaft von Assad reagiert.

Was wir nicht wissen