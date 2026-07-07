Mach!Mit!Woche startet in Eppinghofen

Bis Sonntag (12.7.) laden Einrichtungen aus Eppinghofen und der Umgebung zu Mitmachangeboten und Treffen ein. Dabei geht es um die Frage, was ein gutes Leben im Stadtteil ausmacht. Themen sind zum Beispiel Gesundheit, Bildung, Umwelt und Zusammenhalt. Besucher können bei kreativen Aktionen mitmachen und neue Angebote im Viertel kennenlernen. Die Veranstalter wollen zeigen, was Eppinghofen schon heute lebenswert macht und was in Zukunft noch besser werden kann. Mehr Infos zum Programm der Mach!Mit!Woche gibt es HIER.