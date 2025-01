Machbare Auslosung für Zverev bei Australian Open

Melbourne (dpa) - Alexander Zverev hat für die Australian Open eine gute Auslosung erwischt. Der Tennis-Weltranglistenzweite trifft beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf den Franzosen Lucas Pouille. Die Nummer 104 der Welt geht in Melbourne mit einer Wild Card an den Start. Das Duell gibt es zum ersten Mal.

Mögliches Halbfinale gegen Alcaraz oder Djokovic

Zverev strebt den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere an. In der dritten Runde könnte er auf den Australier Nick Kyrgios treffen. In einem möglichen Halbfinale könnte es dann zu einem Duell mit dem Spanier Carlos Alcaraz oder dem Serben Novak Djokovic kommen. Die beiden Mitfavoriten würden bereits im Viertelfinale aufeinandertreffen. Als Nummer eins der Welt führt der italienische Titelverteidiger Jannik Sinner das Hauptfeld bei den Herren an. Die Australian Open beginnen am Sonntag.

Jan-Lennard Struff trifft in der ersten Runde auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime, Daniel Altmaier bekommt es mit Francisco Comesana aus Argentinien zu tun. Yannick Hanfmann spielt gegen den Amerikaner Marcos Giron.

Die deutschen Damen stehen vor keinen unlösbaren Aufgaben. Jule Niemeier trifft auf eine Qualifikantin. Für Laura Siegemund (gegen Hailey Baptiste) und Tatjana Maria (gegen Bernarda Pera) geht es jeweils gegen eine Amerikanerin.