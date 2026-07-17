LVR: 125 Millionen Euro für Mülheim
Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat im Jahr 2025 rund 125,6 Millionen Euro in Mülheim investiert. Das geht aus der neuen Leistungsübersicht des Kommunalverbandes hervor, die heute (17.07.) veröffentlicht wurde.
Veröffentlicht: Freitag, 17.07.2026 12:00
Der Großteil des Geldes fließt in Leistungen für Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige und Menschen in schwierigen sozialen Lagen – finanziert aus LVR-Mitteln sowie aus Bundes- und Landesmitteln. In Mülheim ist der LVR selbst auch als Arbeitgeber präsent: In der LVR-Tagesklinik arbeiten 13 Mitarbeitende direkt beim Verband. Insgesamt hat der LVR rheinlandweit rund 9 Milliarden Euro aufgewendet – und ist damit nach eigenen Angaben der größte Kostenträger für Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Der LVR weist gleichzeitig auf wachsende finanzielle Herausforderungen hin – und hat unter anderem einen Einstellungsstopp verhängt, um den Haushalt zu stabilisieren.