LVR: 125 Millionen Euro für Mülheim

Der Großteil des Geldes fließt in Leistungen für Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige und Menschen in schwierigen sozialen Lagen – finanziert aus LVR-Mitteln sowie aus Bundes- und Landesmitteln. In Mülheim ist der LVR selbst auch als Arbeitgeber präsent: In der LVR-Tagesklinik arbeiten 13 Mitarbeitende direkt beim Verband. Insgesamt hat der LVR rheinlandweit rund 9 Milliarden Euro aufgewendet – und ist damit nach eigenen Angaben der größte Kostenträger für Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Der LVR weist gleichzeitig auf wachsende finanzielle Herausforderungen hin – und hat unter anderem einen Einstellungsstopp verhängt, um den Haushalt zu stabilisieren.