Lulu Lewe
© Annette Riedl/dpa
Lulu Lewe war 2024 bei der RLT-Tanzshow «Let's Dance» zu sehen. (Archivbild)
Lulu Lewe feiert Neujahr mit Baby Lounis Noé

Lulu Lewe ist die kleine Schwester von Sängerin Sarah Connor und Influencerin Anna-Maria Ferchichi. Nun ist sie an Neujahr Mutter geworden.

Veröffentlicht: Freitag, 02.01.2026 07:54

Leute

Berlin (dpa) - Sängerin Lulu Lewe ist Mutter geworden. Die 33 Jahre alte Schwester von Popstar Sarah Connor (45) und Influencerin Anna-Maria Ferchichi (44) postete auf Instagram Fotos mit ihrem Nachwuchs im Krankenhaus-Bett und schrieb dazu: «Schöner hätten wir 2026 nicht beginnen können.» 

Der Sohn trägt demnach den Namen Lounis Noé Lewe und kam Neujahr zur Welt: «Ich wusste: Wenn er nach seinen Eltern kommt und das Feiern liebt, dann kommt er an Silvester oder Neujahr.» Lewe war 2024 in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» zu sehen.

Tanten heißen ihren Neffen willkommen

Sarah Connor teilte die Baby-Neuigkeiten in ihren Instagram-Stories: «Willkommen in der Großfamilie Lounis» schrieb sie dort und stellte mehrere Herz-Emojis dazu. Und auch Tante Anna-Maria Ferchichi hieß den Nachwuchs willkommen.

© dpa-infocom, dpa:260102-930-489159/1
