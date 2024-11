Luke Grimes: Sein Baby inspiriert seine Musik

Nashville (dpa) - Das zweite Album von Schauspieler und Musiker Luke Grimes wird von seinem kleinen Sohn beeinflusst sein. Das Baby sei momentan auch «der größte Einfluss in meinem Leben», sagte der 40-Jährige («Yellowstone», «American Sniper») dem «People»-Magazin. Seine Ehefrau Bianca Rodrigues Grimes verkündete die Geburt des gemeinsamen Kindes Anfang Oktober auf Instagram.

«Ein Kind zu haben, hat in jeder Hinsicht alles verändert», sagte der Musiker in dem Interview. «Die Leute reden darüber, dass das Herz jeden Tag ein Stückchen größer wird, und das ist so wahr.» Es fühle sich an, als würde eine neue Liebe in ihm wachsen. Das sei «unglaublich und beängstigend, weil man mehr zu verlieren hat».

Der gemeinsame Sohn habe ihn und seine Frau noch näher zusammen gebracht. «Die Art, wie wir uns lieben und wie wir ein Team für den Kleinen sein müssen, hat uns auf eine neue Ebene gebracht.» Seine Musik, so hofft Grimes, soll nicht kitschig werden, «aber ich muss ehrlich damit sein, wie ich mich fühle, und wir werden sehen, was dabei herauskommt.»