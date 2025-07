Loveparade-Stiftung löst sich auf

Am Mittwochabend (23.07.) gibt es zum letzten Mal die „Nacht der 1000 Lichter“ in Duisburg. Dabei stellen Menschen Kerzen auf, um an die Loveparade-Katastrophe im Jahr 2010 zu erinnern.

© FOTO: Ant Palmer / FUNKE Foto Services.