Lotto-Glück: Weniger große Gewinne in Mülheim

Die Gewinner der Silvester-Ziehung kommen aus Köln, Duisburg und anderen Städten in NRW. Zusätzlich gewannen 245 Spieler Beträge zwischen 100.000 und 999.999 Euro - das sind fast jeden zweiten Tag hohe Gewinne. Den größten Gewinn des Jahres räumte ein Eurojackpot-Spieler am Niederrhein ab: über 54 Millionen Euro. In Mülheim gab es 2025 zwei Hochgewinne (jeweils 100.000 Euro) - das sind drei weniger als im Vorjahr. Die meisten großen Gewinne erzielte Eurojackpot mit 118 Hochgewinnern, gefolgt von Super 6 und Lotto 6aus49, so WestLotto.