Logistikbranche: Razzien gegen Schwarzarbeit

Insgesamt wurden 37 Objekte durchsucht, mehrere hundert Einsatzkräfte von Bundes- und Landesbehörden waren beteiligt. Die Behörden stellten umfangreiches Beweismaterial sicher und vollstreckten drei Haftbefehle - gegen einen 39-Jährigen, einen 29-Jährigen und eine 26-Jährige. Außerdem sicherten sie 174.000 Euro Bargeld sowie sechs E-Lastenräder. Die Auswertung der Daten läuft. Weitere Details nennen die Behörden derzeit nicht, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.